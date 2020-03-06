التعليم العالي تبحث إمكانية تعطيل الدوام اسبوعا آخر بسبب كورونا

2020/03/06 | 11:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد بحثت وزارر التعليم العالي والبحث، العلمي، اليوم الجمعة، إمكانية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية لأسبوع آخر، بسبب فايروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الوزير قصي السهيل ترأس اجتماعاً ضم الوكلاء وبعض رؤساء الجامعات والمدراء العامين، لبحث تعطيل الدوام الرسمي لاسبوع آخر".وأضاف البيان، أن "السهيل بحث إمكانية اعتماد التقنيات الالكترونية للتواصل مع الطلبة ورفع المحاضرات اليومية خلال مدة العطلة المعلنة او مايتبعها".وأكد أن "الاجتماع تناول ضرورة اعتماد آلية التواصل الإلكتروني في رفع المحاضرات اليومية وفق المناهج المقررة اثناء العطلة المعلنة او ما سيتبعها، شريطة ان يتابع الطلبة البوابات الالكترونية المتاحة من قبل جامعاتهم لغرض تلقي المحاضرات والتواصل مع أساتذتهم".وتابع أن "السهيل خول رؤساء الجامعات منح مدة إضافية لطلبة مرحلة الماجستير والدكتوراه لإكمال الفصل الدراسي"، مشيراً إلى أن "الاجتماع ناقش أيضاً أهمية الالتزام بوصايا خلية الازمة بشأن (فايروس كورونا)".

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