اليوم.. مباراتان في المربع الذهبي لممتاز السلة

2020/03/06 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق اليوم الجمعة منافسات دور نصف النهائي “المربع الذهبي” لدوري كرة السلة لممتاز.وقال امين سر الاتحاد خالد نجم، إن “مباريات دور نصف النهائي للدوري السلوي الممتاز، ستنطلق ليوم الجمعة بإقامة مباراتين”.وأوضح، أن “لموجهة الأولى ستقام بين الشرطة والميناء على قاعة الشعب في تمام الساعة الخامسة مساءً، فيما سيلاعب النفط فريق نفط الجنوب على […]

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