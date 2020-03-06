كورونا يعلق محكمة قضاء الموظفين ودعاوى القضاء الاداري

2020/03/06 | 12:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر مجلس الدولة تأجيل دعاوى محكمة قضاء الموظفين ودعاوى محكمة القضاء الإداري.وبحسب وثيقة للمجلس اطلعت عليها شفق نيوز، ان القرار اتخذ "بالنظر للظروف الطارئة التي يمر بها العراق بسبب كورونا، ولغرض أخذ الاحتياطات اللازمة بشأن انتشار هذا المرض".

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