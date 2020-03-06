2020/03/06 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق سراح معتقلة الرأي البحرينية هاجر منصور بعد ثلاث سنوات من احتجازها بشكل تعسفي في سجن مدينة عيسى.هذا وقد تعرضت هاجر خلال فترة اعتقالها لسوء المعاملة والتعذيب الممنهج لكن لا يزال ابنها سيد نزار الوداعي وابن أخيها محمود في السجن.هذا وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية ان هاجر منصور قضت حكما غير عادل بالسجن […]

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