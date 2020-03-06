بالوثيقة.. السفارة التركية ببغداد تصدر تعليمات جديدة للسفر الى تركيا

2020/03/06 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت السفارة التركية في بغداد، عن إجراءات السلطات المحلية للوقائية من فايروس كورونا، مشيرة الى ان الرحلات الجوية السياحية توقفت، وبإمكان بغداد إجلاء رعاياها في تركيا.وقال بيان للسفارة مؤرخ في 5 مارس/ آذار وأطلعت عليه “يس عراق”، انه “بإمكان الطائرات العراقية الذهاب الى دولتنا فارغة من اجل اجلاء مواطنيها المتواجدين في […]

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