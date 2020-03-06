الاميرة هيا تفجر مفاجأة كبيرة عن زوجها

2020/03/06 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت الأميرة هيا بنت الحسين، الزوجة السابقة لحاكم دبي، مفاجأة حين أبلغت القاضي أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سعى لتزويج ابنته الجليلة (11) عاما لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء.وقالت الأميرة الأردنية إن ضابط شرطة موثوق أخبرها أن أحد أفراد عائلة الشيخ زار السعودية في فبراير/ […]

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