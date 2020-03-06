رقم قياسي جديد يراود صلاح في البريميرليج

2020/03/06 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على أعتاب تحقيق رقم قياسي جديد في البريميرليج، عندما يواجه بورنموث، غدًا السبت، في إطار الجولة الـ 29 من عمر البطولة.ووفقًا لصحيفة “ميرور”، فإن بورنموث ضحية مفضلة لصلاح في البريميرليج، حيث سجل ضده 7 أهداف في 5 مباريات فقط، دون أن يفشل في زيارة الشباك خلال أي لقاء.[…]

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