صحة الديوانية توضح حقيقة وفاة أحد الأشخاص بسبب ’’كورونا’’

2020/03/06 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أصدرت صحة الديوانية، الجمعة (06 آذار 2020)، توضيحاً بشأن النتائج المختبرية لأحد الأشخاص الذين توفوا في المحافظة.

وقالت الحسناوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النتائج المختبرية للمتوفى والذي اُدخل الى مستشفى الديوانية التعليمي، أمس الخميس، كانت نتيجته سالبة".وأضافت: "نود اعلام أهلنا بأن محافظة الديوانية خالية من أية إصابة بفايروس كورونا".

ووصلت حالات الإصابة بفايروس كورونا في مختلف محافظات العراق الى 38 حالة، بحسب ما أكدته وزارة الصحة العراقية، واحدة منها كانت لشخص إيراني يدرس في الحوزة الدينية بمحافظة النجف، وتم تسفيره الى بلاده بعد التنسيق بين البلدين.

وسجل العراق ثلاث حالات وفاة بسبب فايروس كورونا المستجد، واحدة لشخص مسن في محافظة السليمانية، واثنتان في العاصمة بغداد.

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عبد الأمير المياحي، الجمعة (06 آذار 2020)، عن الوضع التجاري في البلاد وتأثير فايروس كورونا المستجد على الأسعار واستيراد البضائع من دول الجوار، فيما أكد أن استيراد البضائع والمواد الأساسية من دول الجوار سيبقى مستمراً.

بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة صحة محافظة ديالى، الجمعة (06 آذار 2020)، عن حقيقة اصابة ممرض في مستشفى بعقوبة بفايروس كورونا.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" ممرض في قسم التحليلات بمستشفى بعقوبة تم ح

بغداد اليوم- بغداد

بحثت وزارر التعليم العالي والبحث، العلمي، الجمعة (06 آذار 2020)، إمكانية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية لأسبوع آخر، بسبب فايروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزير قصي الس

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