نائب يطمئن بشأن المواد الاستهلاكية في ظل كورونا: الأسعار لن تنفجر والبضائع مستمرة بالدخول

2020/03/06 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عبد الأمير المياحي، الجمعة (06 آذار 2020)، عن الوضع التجاري في البلاد وتأثير فايروس كورونا المستجد على الأسعار واستيراد البضائع من دول الجوار، فيما أكد أن استيراد البضائع والمواد الأساسية من دول الجوار سيبقى مستمراً.

وقال المياحي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب عقد قبل أكثر من اسبوع اجتماعات موسعة لعدة لجان، ناقشت فيها بشكل تفصيلي تداعيات فايروس كورنا على الاسواق العراقية، خاصة أن البلاد استهلاكية بشكل كبير وليس لديها صناعة، والانتاج الزراعي متفاوت في قدرته على تحقيق الاكتفاء والحاجة".

واضاف المياحي، أن "الجلسة تضمنت قرارات مهمة أبرزها ابقاء استيراد البضائع والمواد الاساسية من دول الجوار، واستثنائها من أيّ محددات مع اتخاذ سلسلة اجراءات مشددة من قبل الفرق الطبية في تطهير تلك المواد، بالإضافة الى متابعة من يقوم بنقلها ودفعهم للالتزام بالإجراءات الوقائية في المعابر الحدودية".

وأكد المياحي، أنه "لن يكون هناك انفجاراً بالأسعار خلال الفترة المقبلة"، مشيراً الى أن "إغلاق الحدود وضعت فيه جملة من الاستثناءات على نحو تؤمن تدفق المواد الاساسية للأسواق، وعدم تأثرها بالإجراءات الوقائية، في إطار يتلاءم مع الوضع الراهن وخاصة"، مبيناً أن "وقف استيرادها ستؤدي الى ارتفاع كبير بالأسعار، مما يؤثر على الشرائح الفقيرة".

ووصلت حالات الإصابة بفايروس كورونا في مختلف محافظات العراق الى 38 حالة، بحسب ما أكدته وزارة الصحة العراقية، واحدة منها كانت لشخص إيراني يدرس في الحوزة الدينية بمحافظة النجف، وتم تسفيره الى بلاده بعد التنسيق بين البلدين.

وسجل العراق ثلاث حالات وفاة بسبب فايروس كورونا المستجد، واحدة لشخص مسن في محافظة السليمانية، واثنتان في العاصمة بغداد.

بغداد اليوم- الديوانية

أصدرت صحة الديوانية، الجمعة (06 آذار 2020)، توضيحاً بشأن النتائج المختبرية لأحد الأشخاص الذين توفوا في المحافظة.

وقالت الحسناوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النتائج المختبرية للمتوفى والذي اُدخل الى مستشفى الديوا

بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة صحة محافظة ديالى، الجمعة (06 آذار 2020)، عن حقيقة اصابة ممرض في مستشفى بعقوبة بفايروس كورونا.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" ممرض في قسم التحليلات بمستشفى بعقوبة تم ح

بغداد اليوم- بغداد

بحثت وزارر التعليم العالي والبحث، العلمي، الجمعة (06 آذار 2020)، إمكانية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية لأسبوع آخر، بسبب فايروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزير قصي الس

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