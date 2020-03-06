وزير التعليم يبحث مع بعض رؤساء الجامعات والمدراء العامين إمكانية تعطيل الدوام الرسمي لأسبوع أخر

2020/03/06 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الجمعة، إمكانية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية لأسبوع أخر.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “خلال ترؤس السهيل اجتماعاً ضم الوكلاء وبعض رؤوساء الجامعات والمدراء العامين، بحث إمكانية اعتماد التقنيات الإلكترونية للتواصل مع الطلبة ورفع المحاضرات اليومية خلال مدة […]

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