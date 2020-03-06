اليابان تعتزم اطلاق خدمةG5  قبل نهاية آذار وبورصة طوكيو تتهاوى بفعل كورونا

2020/03/06 | 12:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت شركة سوفت بنك عزمها إطلاق خدمة الهاتف المحمول من الجيل الخامس 5G في اليابان في 27 مارس/ آذار، يأتي هذا فيما تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر اليوم الجمعة.وتقول سوفت بنك ان “المشتركين سيضطرون إلى دفع الف ين بالإضافة إلى رسوم الهاتف المحمول الشهرية العادية لاستخدام خدمة […]

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