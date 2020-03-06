وزارة التربية تعلن إكمال المراحل النهائية لإطلاق منصة “نيوتن” التعليمية الالكترونية

2020/03/06 | 12:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الخميس، وصولها الى المراحل النهائية لاطلاق منصة نيوتن التعليمية الالكترونية، لتعويض الطلبة عن الدروس خلال فترة الانقطاع عن الدوام.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ، انه “تم الانتهاء من المراحل النهائية لاطلاق منصة (نيوتن) التعليمية والتي تعد اول منصة تعليمية الكترونية حكومية في العراق”.وأضافت ان “المنصة التي ستطلق قريبا

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