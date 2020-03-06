2020/03/06 | 12:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سيفتقد الشرطة لخدمات اثنين من مدافعيه، في مباراة اليوم الجمعة أمام الميناء، لحساب الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، المقررة على ملعب الشعب الدولي.

وقال المدير الإداري للشرطة، هاشم رضا ان "الفريق سيفتقد خدمات فيصل جاسم، الذي تعرض لإصابة على مستوى الرباط الصليب وسيخضع لتداخل جراحي قد يبعده لنهاية الموسم".

وأضاف ان "حسام كاظم تعرض لتمزق في العضلة الخلفية".

وبين ان "معنويات اللاعبين جيدة، وأوراق فريق الميناء مكشوفة، وبالتالي سيكون هدفنا النقاط الثلاث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غيابات عن الشرطة في مواجهة الميناء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غيابات عن الشرطة في مواجهة الميناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).