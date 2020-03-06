صحة الديوانية توضح حقيقة وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا

2020/03/06 | 12:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانيةأصدرت صحة الديوانية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن النتائج المختبرية لأحد الأشخاص الذين توفوا في المحافظة.وقالت مدير عام دائرة صحة الديوانية، لمياء الحسناوي، في بيان لها، إن "النتائج المختبرية للمتوفى والذي اُدخل الى مستشفى الديوانية التعليمي، أمس الخميس، كانت نتيجته سالبة".وأضافت الحسناوي: "نود اعلام أهلنا بأن محافظة الديوانية خالية من أية إصابة بفايروس كورونا".

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