2020/03/06 | 12:25 - المصدر: الغد برس

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عبد المهدي يتفقد اجراءات الوقاية من كورونا في منفذ الشلامچة الحدو

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عبد المهدي يتفقد اجراءات الوقاية من كورونا في منفذ الشلامچة الحدودي

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