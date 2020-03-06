القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تسجل سابع إصابة بفيروس كورونا

2020/03/06 | 12:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت القوات الامريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها سابع اصابة بفيروس كورونا.

وقالت القوات الامريكية في بيان، ان "الموظفة، هي مواطنة كورية، وتم عزلها في مكان إقامتها خارج القاعدة في مدينة تشونان الكورية الجنوبية وفقا لتوجيهات المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وأضافت أن "الأخصائيين الصحيين الكوريين والأمريكيين يقومون بتتبع الأشخاص الذين كانت المريضة على اتصال بهم لتحديد ما إذا كان أي شخص آخر قد تعرض للعدوى".

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