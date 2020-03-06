بالصور..متظاهرو ذي قار السلميين يشرعون بتنظيف جسر الزيتون تمهيدا لفتحه

2020/03/06 | 12:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرع متظاهرون في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتنظيف مقتربات جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة تمهيدا لاعادة فتحه بعد اغلق قرابة الاربعة اشهر الماضية.وذكر احد المتظاهرين، إنهم” شرعوا بتنظيف مقتربات جسر “شهداء الزيتون” تمهيداً لافتتاحه من قبل ذوي الشهداء لاجل فك الاختناقات المرورية التي تشهدها مدينة الناصرية”.واشار الى ان”محافظة ذي قار […]

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