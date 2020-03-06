151 شخصا في السليمانية يغادرون الحجر الصحي بعد ثبوت عدم إصابتهم بالكورونا

2020/03/06 | 12:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية غادر 151 شخصا في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، الحجر الصحي بعد ثبوت عدم اصابتهم بفايروس كورونا.وقالت وكالة الانباء الرسمية العراقية، إن “151 مواطناً غادروا الحجر الصحي في السليمانية لخلوهم من كورونا”.وأضافت، أن “نتائج الفحوصات الطبية جاءت سلبية وأثبتت عدم إصابتهم بالكورونا”.انتهى2

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