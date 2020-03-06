يستغرق 7 ساعات ونصف.. تفاصيل اجتماع فيفا مع مرشحي مؤقتة اتحاد الكرة

2020/03/06 | 12:32 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

انطلق صباح اليوم، اجتماع وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع المرشحين لإدارة الهيئة المؤقتة للاتحاد...

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