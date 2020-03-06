الديوانية تطمئن الأهالي: المحافظة خالية من كورونا

2020/03/06 | 12:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة الديوانية، الجمعة، خلو المحافظة من أية إصابة بفيروس كورونا.وقالت مدير عام دائرة صحة الديوانية لمياء الحسناوي، إن "النتائج المختبرية للمتوفي والذي ادخل الى مستشفى الديوانية التعليمي أمس كانت سالبة".وأضافت الحسناوي بذلك فأن "المحافظة خالية من أية اصابة بمرض كورونا".وأعلنت وزارة الصحة العراقية امس الخميس تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي كركوك وواسط، لترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 41 توفي منها 3 اثنتان في بغداد وواحدة في السليمانيةوتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 14 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 4 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

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