ظريف: لايران تعاون وثيق مع الصحة العالمية في مجال “كورونا”

2020/03/06 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- کشف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن التعاون الوثیق بین ايران ومنظمة الصحة العالمية لافتا الى الاهتمام والعناية اللازمة بالمصابين بفيروس كورونا في ايران.وكتب ظريف في تغريدة له اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لدينا تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة فيروس “كوفيد-19” ونقوم بالعناية اللازمة بالمصابين به.واضاف: […]

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