2020/03/06 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- البصرة

وصل رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الجمعة (06 آذار 2020)، إلى ميناء الفاو، ضمن جولت...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يصل ميناء الفاو ضمن زيارته التفقدية إلى البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يصل ميناء الفاو ضمن زيارته التفقدية إلى البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).