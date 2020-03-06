بينها مباراة العراق.. الآسيوي يرجيء قرار تأجيل التصفيات المزدوجة الى الاحد المقبل

2020/03/06 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -خاص

كشف مصدر مقرب من اجتماع الاتحاد الآسيوي، الجمعة، (6 آذار 2020) في الدوحة بممثلي المنتخبات الآسيوية المشاركة بالتصفيات المزدوجة في غرب القارة عن ارجاء قرار تأجيل اللقاءات بسبب تفشي فيروس كورونا الى يوم الاحد المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقد اليوم الجمعة، اجتماعا مع ممثلي منتخبات غرب القارة في الدوحة وناقش مواعيد مباريات التصفيات المزدوجة، ولم يتخذ القرار الرسمي النهائي للتأجيل قبل الاجتماع بممثلي شرق القارة يوم الاحد".

وأضاف أنه "ومن خلال الاجتماع استنتج الجميع بأن الاتحاد الآسيوي يسير في قرار التأجيل لا محال ولمدة من المتوقع ان تكون لأكثر من شهر".

يشار الى ان منتخب العراق بكرة القدم متصدر فرق المجموعة الثالثة في التصفيات المزدوجة تنتظره مباراة مهمة امام هونك كونك في 31 من آذار الجاري لحساب الجولة الثامنة لفرق المجموعة.

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