اربيل تغلق معارض السيارات الى مطلع نيسان

2020/03/06 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت قائممقامية أربيل في أقليم كردستان، اليوم الجمعة، إغلاق معارض السيارات ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.وقال قائمقام اربيل ، نبز عبد الحميد في تصريحات صحفية ان “كافة معارض السيارات في اربيل سيتم اغلاقها ايام الجمعة، وسيسري القرار حتى تاريخ الاول من شهر نيسان المقبل”.وتحاول حكومة اقليم كوردستان تطويق انتشار […]

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