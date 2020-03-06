بعد تأجيلها بسبب كورونا.. هذا هو موعد قمة يوفنتوس وإنتر

2020/03/06 | 12:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفت رابطة الدوري الإيطالي، عن موعد "كلاسيكو" يوفنتوس وإنترناسيونالي، في الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى، الذي تقرر تأجيله بسبب المخاوف من "فيروس كورونا".وكانت الحكومة قد قررت، الأربعاء، منع أي تجمعات رياضية تشهد احتشاد عدد كبير من الأشخاص، كإجراء وقائي من انتشار المرض، لذا ارتأت رابطة الـ"سيري آ"، إجراء المباريات الست المؤجلة منذ مطلع الأسبوع، يومي الأحد والاثنين المقبلين.بالتالي ستجرى مباراة اليوفي والإنتر، التي تعرف بـ"ديربي إيطاليا"، يوم الأحد المقبل، دون جمهور، في الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت غرينيتش، بينما ستقام قبلها لقاءات ميلان ضد جنوى، وبارما أمام سبال، وسامبدوريا مع فيرونا، وأودينيزي في مواجهة فيورنتينا، وتختتم منافسات الأسبوع الـ26 بمواجهة ساسولو وبريشيا يوم الاثنين.وفيما يخص اللقاءات الأربعة من الجولة الـ25 المؤجلة أيضا لأسباب تتعلق بوباء كورونا، الذي راح ضحيته 100 حالة وفاة على الأقل وما يزيد عن ثلاثة آلاف حالة إصابة حتى الآن، حددت الرابطة يوم 18 من الشهر الجاري لإقامة مباريات أتلانتا وساسولو، وفيرونا وكالياري، وتورينو وبارما.بينما لم يمكن الاستقرار بعد على تاريخ للقاء إنتر ميلان وسامبدوريا، لا سيما أن الإنتر قد لا يسمح جدول مبارياته حتى مايو المقبل بإجراء المباراة.

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