الأكوادور تفرض حجرا صحيا على احدى سفنها بسبب كورونا

2020/03/06 | 12:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارتي الدفاع والصحة في الإكوادور، اليوم الجمعة، أنه تم فرض نظام الحجر الصحي على سفينة تابعة لبحرية البلاد، على متنها طاقم مؤلف من 50 فردا.

وقالت الوزارتان ان القرار جاء بعد أن اتضح أن أحد افراد الطاقم كان على اتصال مع أقارب شخص مصاب بفيروس كورونا، وهي مواطنة إكوادورية، وصلت من إسبانيا في 14 شباط الماضي.

ووفقا لنائب سكرتير جهاز المراقبة الصحية، أنوسينتي يهانيا، خضع أحد أفراد الطاقم لمجموعة اختبارات مرتبطة بالكشف عن الإصابة بالفيروس، كما أفادت صحيفة "كوميرسيو" الإكوادورية.

يذكر أن السفينة راسية حاليا، في قاعدة بحرية بمنطقة غواياكيل، وهي خاضعة لنظام الحجر الصحي، منذ 2 آذار.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإكوادورية، يوم أمس الخميس، عن ثلاث إصابات جديدة لمواطنين بالفيروس، قدموا إلى البلاد من الصين وبلغ إجمالي عدد المصابين، بين المواطنين، 13 شخصا.

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