صحة الديوانية: المحافظة خالية من كورونا

2020/03/06 | 12:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الجمعة، خلو المحافظة من أية إصابة بفيروس كورونا.

وقالت مدير عام دائرة صحة الديوانية لمياء الحسناوي، في بيان تلقت "الغد برس" الغد برس، إن "النتائج المختبرية للمتوفي والذي ادخل الى مستشفى الديوانية التعليمي أمس كانت سالبة".

وبينت "بذلك فأن المحافظة خالية من أية اصابة بمرض كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة امس الخميس تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي كركوك وواسط، لترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 38.

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