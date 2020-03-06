ترحيب أوروبي بوقف اطلاق النار في سوريا بعد اتفاق اردوغان وبوتين

2020/03/06 | 12:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زغرب-(أ ف ب) – رحب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين روسيا وتركيا في سوريا، بوصفه يظهر حسن نية لكنه حض في نفس الوقت على إيصال المساعدات الإنسانية.وقال جوزيب بوريل لدى وصوله لعقد محادثات مع وزراء الخارجية الأوروبيين في زغرب “بالتأكيد أنا مسرور لوقف إطلاق النار.وقف […]

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