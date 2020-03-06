التعليم توجه باعتماد

2020/03/06 | 13:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ضرورة اعتماد آلية التواصل الإلكتروني في رفع المحاضرات اليومية، فيما بحث مع رؤساء الجامعات إمكانية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية لأسبوع اخر.وذكر بيان للوزارة أن "السهيل ترأس اجتماعا ض الوكلاء وبعض رؤساء الجامعات والمدراء العامين"، موضحا أن "الاجتماع تناول ضرورة اعتماد آلية التواصل الإلكتروني في رفع المحاضرات اليومية وفق المناهج المقررة اثناء العطلة المعلنة او ما سيتبعها، شريطة ان يتابع الطلبة البوابات الالكترونية المتاحة من قبل جامعاتهم لغرض تلقي المحاضرات والتواصل مع أساتذتهم".وأشار البيان إلى أن "وزير التعليم خول رؤساء الجامعات منح مدة إضافية لطلبة مرحلة الماجستير والدكتوراه لإكمال الفصل الدراسي".وتابع البيان أن "الاجتماع ناقش أهمية الالتزام بوصايا خلية الازمة بشأن (فايروس كورونا) وإمكانية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية لأسبوع اخر".واعلنت الحكومة العراقية في الـ26 من شباط الماضي تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعية، لمدة 10 ايام، اعتباراً من يوم الخميس المصادف 27 شباط.

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