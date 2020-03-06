قائمة أسماء العلماء العراقيين الذين تم قتلهم منذ 2003 ولغاية الآن …. من جميع الطوائف والمذاهب والقوميات العراقية ….

2020/03/06 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قائمة اسماء العلماء العراقيين الذين تم قتلهم منذ 2003 ولغاية الان ….



من جميع الطوائف والمذاهب والقوميات العراقية ….

وفيما يلي أسماء العلماء والأكاديميين الذين تمت تصفيتهم:أ.د.



عماد سرسم – زميل كلية الجراحين الملكية.



عضو الهيئة الإدارية للأطباء العراقيين.



عضو الهيئة الإدارية للأطباء العرب.



جراح مشهور وعالم، أ.د.



محمد عبد الله الراواي زميل الكلية الملكية الطبية.



رئيس جامعة بغداد.



عضو الهيئة الإدارية للأطباء العراقيين.



رئيس اتحاد الأطباء العراقيين.



طبيب باطنية متميز، أ.د.



مجيد حسين علي – دكتوراه فيزياء.



عضو الهيئة التدريسية/ كلية العلوم/ جامعة بغداد، أ.د.



وجيه محجوب – دكتوراه تربية رياضية (آلية جسم الإنسان).



مدير عام التربية الرياضية في وزارة التربية.



مؤلف ثمانية كتب في التربية الرياضية، أ.د.



صبري مصطفى البياتي – دكتوراه جغرافيه.



عضو الهيئة التدريسية لكلية الآداب/ جامعة بغداد، أ.د.



علي عبد الحسين كامل – دكتوراه فيزياء.



عضو الهيئة التدريسية لكلية العلوم/ جامعة بغداد، أ.د.



مصطفى المشهداني – دكتوراه علوم إسلامية.



عضو هيئة التدريس لكلية الآداب/ جامعة بغداد.



أ.د.



خالد الجنابي – دكتوراه/ التاريخ االإسلامي.



عضو هيئة تدريس كلية الآداب/ جامعة بابل، أ.د.



عبد الجبار مصطفى – دكتوراه/ علوم سياسية.



عميد كلية القانون والسياسة/ جامعة الموصل.



أ.د.



صباح الربيعي – دكتوراه/ جغرافيه.



عميد كلية التربية/ الجامعة المستنصرية، أ.د.



أسعد سالم شريده – دكتوراه/ هندسة.



عميد كلية الهندسة/ جامعة البصرة، أ.د.



عبد اللطيف المياح – دكتوراه اقتصاد.



رئيس قسم البحوث/ الجامعة المستنصرية، أ.د.



شاكر الخفاجي – دكتوراه إدارة.



مدير عام دائرة التقييس والسيطرة النوعية/ بغداد، أ.د.



مروان مظهر الهيتي – دكتوراه/ هندسة كيميائية.



عضو هيئة تدريس كلية الهندسة/ جامعة بغداد، أ.د.



ليلى عبد الله السعد – دكتوراه قانون.



عميد كلية القانون/ جامعة الموصل، أ.د.



منير الخيرو/ زوج د.



ليلى عبد الله السعد – دكتوراه/ قانون.



عضو هيئة تدريس كلية القانون/ جامعة الموصل، أ.د.



محمد عبد المنعم الأزميرلي – دكتوراه/ كيمياء.



عالم متميز.



قتل أثناء اعتقاله من قبل الأمريكان بضربة على رأسه وتبين أثناء التشريح أن الأطباء كانوا قد أحدثوا فتحة في جمجمته بطول 20 سم، أ.د.



حازم عبد الهادي – دكتوراه/ طب.



عضو هيئة تدريس كلية الطب/ جامعة بغداد، أ.د.



عبد السميع الجنابي – دكتوراه/ تربية.



عضو هيئة تدريس/ الجامعة المستنصرية، أ.د.



سالم عبد الحميد – دكتوراه/ طب وقائي.



عميد كلية الطب/ الجامعة المستنصرية، أ.د.



عباس العطار – دكتوراه/ علوم إنسانية.



عضو هيئة تدريس/ جامعة بغداد، أ.د.



باسم المدرس – دكتوراه/ علوم إنسانية.



عضو هيئة تدريس/ جامعة بغداد، د.



محمد تقي حسين الطالقاني – دكتوراه/ فيزياء نووية، أ.د.



طالب ابراهيم الظاهر – دكتوراه/ فيزياء.



عضو هيئة تدريس كلية العلوم/ جامعة ديالى، د.



محيي حسين – دكتوراه/ هندسة دينامية الهواء.



عضو هيئة تدريس/ الجامعة التكنولوجية، د.



مهند عباس خضير – دكتوراه/ هندسة ميكانيك.



عضو هيئة تدريس/ الجامعة التكنولوجية، أ.د.



خالد شريدة – دكتوراه/ هندسة.



عضو هيئة تدريس كلية الهندسة/ جامعة البصرة، أ.د.



عبد الله الفضل – دكتوراه/ كيمياء.



عضو هيئة تدريس/ جامعة البصرة، أ.د.



محمد فلاح الدليمي – دكتوراه/ فيزياء.



عضو هيئة تدريس/ الجامعة المستنصرية، أ.د.



باسل الكرخي – دكتوراه/ كيمياء.



عضو هيئة تدريس/ جامعة بغداد، د.محمد كمال الجراح – دكتوراه/ لغة إنكليزية.



مؤلف ومدير عام في وزارة التربية، أ.د.



علاء داؤد – مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية/ جامعة البصرة، د.



نوئيل بطرس ماثيو – أستاذ في المعهد

الطبي.



الموصل، د.



جمهور الزرگاني/ جامعة البصرة، د.



زكي ذاكر العاني – عضو هيئة التدريس في كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية، د.



هاشم عبد الكريم – عضو هيئة تدريس في كلية التربية/ الجامعة المستنصرية، د.



وسام الهاشمي – رئيس جميعة الجيولوجيين العراقية، د.



حيدر البعاج – مدير المستشفى التعليمي/ البصرة، د.



ناصر عبد الأمير العبيدي – أستاذ في جامعة بغداد، د.



نافع عبود – أستاذ الأدب العربي، د.



هشام شريف – رئيس قسم التاريخ/ جامعة بغداد، د.



مروان الراوي – أستاذ في الهندسة، أمير مزهر الدايني – أستاذ هندسة الاتصالات، إيمان يونس – رئيس قسم الترجمة.



جامعة الموصل، د.



سهاد العبادي – طبيبة، د.



صادق العبيدي – طبيب أعصاب، عصام سعيد عبد الحليم – خبير جيولوجي في وزارة الإسكان، د.



عامر الملاح – طبيب عيون، د.



حكيم مالك الزيدي – عضو هيئة التدريس/ قسم اللغة العربية/ جامعة القادسية، د.



رعد عبد اللطيف السعدي – مستشار في اللغة العربية.



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رافي سركيسان فانكان ماجستير/ لغة انكليزية.



مدرس في كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد، د.



مصطفى محمد الهيتي- دكتوراه/ علوم الصيدلة.



عميد كلية الصيدلة/ جامعة بغداد، د.



هيفاء علوان الحلي- دكتوراه/ فيزياء.



عضو هيئة تدريس كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد، د.



نافعة حمود خلف – أستاذ لغة عربية/ كلية الآداب/ جامعة بغداد، د.



عصام شريف محمد – أستاذ مساعد/ التاريخ.



كلية الآداب/ جامعة بغداد، د.



حسان عبد علي داؤد الربيعي – مساعد عميد كلية الطب/ جامعة بغداد، د.



مروان رشيد – مساعد عميد كلية الهندسة/ جامعة بغداد، د.



سعدي أحمد زيدان الفهداوي – عضو هيئة تدريس في كلية العلوم الإسلامية/ جامعة بغداد، د.



سعدي داغر مرعب – أستاذ مساعد في كلية الآداب/ جامعة بغداد، د.



زكي جابر لفتة السعدي – مدرس مساعد في كلية الطب البيطري/ جامعة بغداد، د.



خليل اسماعي عبد الداهري – أستاذ مساعد/ كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد، د.



فؤاد ابراهيم محمد – البياتي – رئيس قسم اللغة الألمانية في كلية اللغات/ جامعة بغداد، د.



فلاح علي حسين – عميد كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية، د.



محمد نجيب القيسي – أستاذ مساعد في قسم البحوث/ الجامعة المستنصرية، د.



حسام الدين أحمد محمود – رئيس قسم التربية/ كلية التربية/ الجامعة المستنصرية، د.



موسى سلّوم الأمير – مساعد عميد كلية التربية/ الجامعة المستنصرية، د.



سمير يلدا جرجيس – أستاذ مساعد/ كلية الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية، د.



قحطان كاظم حاتم – مدرس مساعد/ كلية الهندسة/ الجامعة التكنولوجية، د.



محمد الدليمي – عضو هيئة تدريس الهندسة الميكانيكية/ جامعة الموصل، د.



خالد فيصل حامد الشيخو – أستاذ مساعد/ كلية التربية الرياضية/ جامعة الموصل، محمد يونس ذنون – مدرس مساعد/ كلية التربية الرياضية/ جامعة الموصل، د.



إيمان عبد المنعم يونس – مدرسة/ كلية الآداب/ جامعة الموصل، د.



غضب جابر عطار – مدرس مساعد/ كلية الهندسة/ جامعة البصرة، د.



كفاية حسين صالح – مدرسة/ كلية التربية/ جامعة البصرة، علي غالب عبد علي – مدرس مساعد/ كلية الهندسة/ جامعة البصرة، د.



جمبور كريم خماس – مدرس/ كلية الآداب/ جامعة البصرة، د.



عبد الحسين ناصر خلف – باحث/ مركز بحوث النخيل/ جامعة البصرة، د.



فضل موسى حسين – أستاذ في كلية التربية الرياضية/ جامعة تكريت، د.



محمود ابراهيم حسين – أستاذ مساعد في كلية التربية/ جامعة تكريت، د.



رعد أوخسن البينو – طبيب جراح.



كلية الطب/ جامعة الأنبار، د.



أحمد عبد الرحمن حميد الكبيسي – عضو هيئة التدريس/ كلية الطب/ جامعة الأنبار، د.



أحمد عبد الهادي الراوي – عضو هيئة التدريس/ كلية الزراعة/ جامعة الأنبار، د.



شاكر محمود جاسم – عضو هيئة التدريس/ كلية الزراعة/ جامعة الأنبار، د.



عبد الكريم مخلف صالح – عضو هيئة تدريس اللغة العربية/ جامعة الأنبار، د.



محمد عبد الحسين واحد – عضو هيئة تدريس/ معهد الإدارة الفني، أمير ابراهيم حمزة – مدرس مساعد في معهد بحوث السرطان/ هيئة المعاهد الفنية، محمد صالح مهدي – مدرس مساعد في معهد بحوث السرطان/ هيئة المعاهد الفنية، د.



سامي أيمن – طبيب اختصاص في الأمراض الخبيثة والمزمنة، د.



سعد ياسين الأنصاري – أستاذ/ جامعة بغداد، د.



مصطفى الهيتي – طبيب استشاري لأمراض الأطفال، د.



محمد الجزائري – طبيب استشاري في أمراض العظام، د.



عامر الخزرجي – طبيب استشاري، د.



رعد شلاش – رئيس قسم البايولوجي/ كلية العلوم/ جامعة بغداد، د.هيكل محمد الموسوي – عضو هيئة تدريس كلية طب الكندي/ جامعة بغداد، د.



رعد محسن مطر المولى – رئيس قسم العلوم البايولوجية، د.



إبراهيم طلال حسين – مساعد عميد كلية التربية/ الجامعة المستنصرية، د.



عمر فخري – أستاذ العلوم البايولوجية/ كلية العلوم/ جامعة البصرة، د.



سعد الربيعي – عضو هيئة تدريس العلوم البايولوجية/ كلية العلوم/ جامعة البصرة، خولة محمد تقي لوين – عضو هيئة تدريس كلية الطب/ جامعة الكوفة، د.



كاظم مشحوط عوض – عميد كلية الزراعة/ جامعة البصرة، عقل عبد الجبار البهادلي – مساعد عميد كلية الطب/ جامعة النهرين، محمد فلاح هويدي الجزائري – أستاذ في كلية الطب/ جامعة النهرين، نوفل أحمد – أستاذ في كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد، د.



محسن سليمان العجيلي – أستاذ في كلية الزراعة/ جامعة بابل، د.



ليث عبد العزيز عباس – عضو هيئة تدريس كلية العلوم/ جامعة النهرين، د.



سنان مؤيد – طبيب في مستشفى مدينة الحمدانية، د.



مصطفى الهيتي – معاون مدير مستشفى النور (الشعلة سابقاً)/ بغداد، د.



كاظم علوش – مدير مستشفى الكرامة/ بغداد، الشيخ فيضي الفيضي – عالم دين/ الموصل، الشيخ غالب لطيف الزهير – عالم دين/ المقدادية/ ديالى، د.



جاسم محمد الشمري – عميد كلية الآداب/ جامعة بغداد، د.



موفق يحيى حمدون – معاون عميد كلية الزراعة/ كلية الموصل، د.



فائز غني عزيز – مدير عام شركة الزيوت النباتية/ بغداد، ناصر عبد الكريم مجلف الدليمي – عضو هيئة التدريس/ معهد الرمادي، حامد فيصل عنتر – أستاذ كلية الرياضة/ الرمادي، عبد المجيد حامد الكربولي – أستاذ/ جامعة الرمادي، عبد الرزاق النعاس – أستاذ متميز في التحليل السياسي/ جامعة بغداد

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