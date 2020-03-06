عبد المهدي يجري جولة تفقدين للإجرات المتخذة ضد فيروس كورونا

2020/03/06 | 13:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اجرى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الجمعة، جولة تفقدية للاطلاع على الإجراءات المتبعة لمنع انتقال فايروس كورونا.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أجرى جولة تفقدية مفاجئة في مطار بغداد الدولي، للاطلاع على الإجراءات المتبعة لمنع انتقال فايروس كورونا بين المسافرين".وأكد عبد المهدي "أثناء حديثه مع العاملين في المطار على ضرورة عدم التهاون بأي حال مع إجراءات الوقاية بكافة تفاصيلها".وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء توجه بعد ذلك إلى محافظة البصرة، حيث زار مبنى المستشفى التركي الجديد وبحث مع القائمين عليه إمكانية تخصيص ردهة كاملة لعلاج المصابين بالفيروس".وتفقد عبد المهدي "الإجراءات في منفذ الشلامچة الحدودي واستمع من هناك لحديث عدد من العاملين فيه ومجموعة من المواطنين حول سبل السلامة المتبعة"، موجها بـ"عدم التهاون في الإجراءات الواجب اتباعها، واصفا عمل اللجان الصحية العاملة والدوائر المساندة لها بالمهمة الوطنية الكبيرة لحماية أرواح المواطنين و منع انتشار الفيروس في العراق".وأعلنت وزارة الصحة العراقية امس الخميس تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي كركوك وواسط، لترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 41 توفي منها 3 اثنتان في بغداد وواحدة في السليمانيةوتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 14 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 4 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

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