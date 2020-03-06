تعرف على وضع مدينة سراقب السورية بعد تطبيق وقف إطلاق النار؟

2020/03/06 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة نوفوستي الروسية أن الوضع في مدينة سراقب جنوب شرقي إدلب هادئ وأطراف النزاع ملتزمون بوقف إطلاق النار الذي بدأ في منتصف الليلة الماضية.وأشارت الوكالة إلى أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بشكل مكثف طريق دمشق – حلب قبل دخول اتفاق الهدنة الروسي – التركي حيز التنفيذ بساعة، وأسفر القصف الذي نفذته هذه التنظيمات عن […]

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