عبد المهدي “المتغيب طوعاً” يزور الشلامجة والمطار بالكمامة وتشكيك بإغلاق البر والأجواء لمواجهة كورونا

2020/03/06 | 13:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بينما تتواصل رحلات الطيران عبر شركة الخطوط الجوية العراقية الى مدن مشهد وطهران الايرانية، يزور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي و”المتغيب طوعاً” عن الاجتماعات الرسمية، مطار بغداد الدولي ومنفذ الشلامجة الحدودي مع ايران.وذكر بيان عن مكتب عبد المهدي، أنه وصل الى المركز الصحي بمطار بغداد الدولي “طالباً فحصه” للإطلاع على […]

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