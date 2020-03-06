كورونا يمتد الى الفاتيكان

2020/03/06 | 13:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الفاتيكان اليوم الجمعة، إنه تأكدت إصابة مريض في مركز خدماته الطبية بفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن الحالة اكتشفت أمس الخميس، وتم تعليق خدمات الكشف الطبي في العيادات الخارجية بالفاتيكان للتعقيم والتطهير.وأضاف أن خدمات الطوارئ ستستمر، مشيرا إلى أن الفاتيكان أخطر السلطات الصحية الإيطالية.

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