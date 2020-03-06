2020/03/06 | 13:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الكادر الصحي في مطار بغداد الدولي، وطلب من الكادر فحصه بالكاميرا الحرارية الخاصة بالفحص الطبي لكشف فايروس كورونا.وبحسب صحة الكرخ فان عبد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يزور مطار بغداد ويطلع على اجراءات الفحص الطبي من فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يزور مطار بغداد ويطلع على اجراءات الفحص الطبي من فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).