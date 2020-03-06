اثيل النجيفي: الكتل الشيعية تنازلت عن مطلب اخراج القوات الامريكية من العراق

2020/03/06 | 13:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “اثيل النجيفي” : تنازلت الكتل الشيعية عن مطلب اخراج القوات الامريكية من العراق وتبحث الان عن رئيس وزراء يتقمص أسلوب ما قبل ٢٠١٤ ..ايراني الهوى امريكي القبول

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