قوى الضغط المرتبطة بترامب تحظر الادوية على ايران

2020/03/06 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى قوى الضغط المرتبطة بالرئيس الاميركي دونالد ترامب لمنع بيع الادوية الى ايران.وتسعى احدى اللوبيات المتنفذة والمقربة من حكومة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الضغط لمنع شركات الدواء من التعاون مع ايران وسط انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.موقع “اينترسبت” الاميركي كشف ان مجموعة الضغط التي يطلق عليه “متحدون ضد ايران النووية” […]

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