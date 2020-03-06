عبد المهدي يؤكد ضرورة عدم التهاون بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا

2020/03/06 | 13:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي خلال جولة تفقدية على ضرورة عدم التهاون بأي حال في إجراءات الوقاية المتبعة ضد فيروس كورونا.

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