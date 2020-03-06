انتحاري يفجر نفسه قرب السفارة الأمريكية في تونس

2020/03/06 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفادت وسائل اعلام تونسية وعربية، الجمعة (6 اذار 2020)، بأن انتحارياً فجر نفسه في شارع بمحاذاة السف...





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