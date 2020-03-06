صحة ديالى تكشف نتائج فحوصات ملامسي المصابين بفايروس كورونا في خان بني سعد

2020/03/06 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة (6 آذار 2020)، نتائج الفحوصات المختبرية للملامسين لحالتي الاصابة...





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