2020/03/06 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

كشف مدير مستشفى الفرات في بغداد/ الكرخ، محمد المولى، الجمعة (06 آذار 2020)، حقيقة خروج أول مصاب بفير...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدير مستشفى الفرات يكشف حقيقة شفاء أول مصاب بـ "كورونا" في العراق وخروجه من المستشفى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدير مستشفى الفرات يكشف حقيقة شفاء أول مصاب بـ "كورونا" في العراق وخروجه من المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).