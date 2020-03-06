محافظ كربلاء يستثني حركة نقل البضائع من قرار منع الدخول

2020/03/06 | 13:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ كربلاء المقدسة بالعراق، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الجمعة، أن الحركة التجارية ونقل البضائع من كربلاء وإليها مستمرة وغير مشمولة بقرار منع الدخ...

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