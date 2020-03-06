الصيدلي: كورونا أظهر غياب واضح للدولة وكشف اجراءاتها الهزيلة

2020/03/06 | 13:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة “الوطن اولا”، النائب محمد اقبال الصيدلي، اليوم الجمعة، ان انتشار وباء كورونا في العراق عكس غياب واضح للدولة وكشف اجراءاتها الهزيلة في محاربة انتشاره.وقال اقبال في […]

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