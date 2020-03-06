2020/03/06 | 13:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربعدما أعلن رئيس الحكومة المستقيل، عادل عبد المهدي، في رسالة وجهها، يوم الاثنين 2 آذار/مارس، إلى رئيس الجمهورية برهم صالح وأعضاء مجلس النواب، بعد اعتذار محمد علاوي عن تشكيل الحكومة الجديدة، لجوئه إلى "الغياب الطوعي"، وصل عبد المهدي، الجمعة 6 آذار/مارس، إلى محافظة البصرة، لتفقد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في منفذ الشلامچة الحدودي مع إيران.

عبد المهدي والوفد المرافق له اطلع على إجراءات صحة البصرة الوقائية لاستقبال الوافدين من الدول الأخرى في مطار المحافظة الدولي

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أجرى جولة تفقدية مفاجئة في مطار بغداد الدولي، للإطلاع على الإجراءات المتبعة لمنع انتقال فيروس كورونا بين المسافرين".

اقرأ/ي أيضًا: "الحرمل" و"العرق" يتنافسان بمواجهة "كورونا" في العراق وكوكل يوثق

وأكد عبد المهدي، أثناء حديثه مع العاملين في المطار على "ضرورة عدم التهاون بأي حال مع إجراءات الوقاية بكافة تفاصيلها"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن "رئيس مجلس الوزراء المستقيل، توجه بعد ذلك إلى محافظة البصرة، حيث زار مبنى المستشفى التركي الجديد وبحث مع القائمين عليه إمكانية تخصيص ردهة كاملة لعلاج المصابين بالفيروس".

بيّن المكتب الإعلامي أنه "تمت ملاحظة التزام القائمين على الإجراءات الصحية والتزامهم بالتعليمات وطرق الفحص وارتداء الملابس الخاصة والكمامات واستخدام مواد التعقيم وكراسات إرشادية للتعريف بطرق الوقاية لمنع الإصابة بالفيروس".

ووجه عبد المهدي بـ"عدم التهاون في الإجراءات الواجب إتباعها، واصفًا "عمل اللجان الصحية العاملة والدوائر المساندة لها بالمهمة الوطنية الكبيرة لحماية أرواح المواطنين ومنع انتشار الفيروس في بلدنا العزيز".

رئيس الوزراء المستقيل توجه إلى منفذ الشلامجة الحدودي في الزيارة الثالثة له للاطلاع على الإجراءات الوقائية المتخذة في المنفذ

بالمقابل، أعلنت دائرة صحة البصرة عن استقبال مدير عام دائرة صحة البصرة عباس خلف التميمي ضمن وفد الحكومة المحلية برئاسة المحافظ أسعد العيداني استقبال رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، في مطار البصرة الدولي.

اقرأ/ي أيضًا: أزمة جديدة تضرب اقتصاد العراق..



خسائر بملايين الدولارات ومدن "مهجورة"

وذكر إعلام دائرة صحة البصرة، في بيان أن "عبد المهدي والوفد المرافق له اطلع على إجراءات صحة البصرة الوقائية لاستقال الوافدين من الدول الأخرى في مطار البصرة الدولي، فيما توجه إلى مشروع مستشفى السياب (التركي) للاطلاع على مراحل العمل فيها ونسب الإنجاز".

أضاف البيان أن "رئيس الوزراء المستقيل توجه إلى منفذ الشلامجة الحدودي في الزيارة الثالثة له للاطلاع على الإجراءات الوقائية المتخذة في المنفذ، فيما أثنى على جهود فرق دائرة صحة البصرة في المنافذ، والمتابعة الدقيقة لمدير عام الصحة، عباس خلف التميمي، لكل تفاصيل خطة الوقاية في المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية".

اقرأ/ي أيضًا:

"كورونا" يهدّد المجال الديني والسياسي..



والمرجعية تقلّل من مخاطره في العراق

بغداد تسجل أول إصابة بـ"كورونا"..



والصحة تبحث عن مكان لعزل الحالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد "غيابه الطوعي".. كورونا يدفع عبد المهدي لزيارة مفاجئة للبصرة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد "غيابه الطوعي".. كورونا يدفع عبد المهدي لزيارة مفاجئة للبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).