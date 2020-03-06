2020/03/06 | 13:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصر المجالي: أعلن في موسكو عن توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار منذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة الساعات الست بين بوتين وأردوغان … وقف إطلاق النار في إدلب) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمة الساعات الست بين بوتين وأردوغان … وقف إطلاق النار في إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).