الصحة العالمية: ايران تملك واحدة من افضل المنظومات الصحية في المنطقة

2020/03/06 | 13:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت منظمة الصحة العالمية، ان ايران تملك واحدة من افضل المنظومات الصحية في المنطقة وتعتبر نموذجا ناجحا لكثير من دول الشرق الأوسط.واضافت المنظمة، ان ممثلونا هناك تفاجئوا من مستوى الخدمات التي تقدمها المستشفيات الايرانية سواء في طهران او خارجها لمعالجة المصابين بفايروس كورونا.

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