بوتان تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

2020/03/06 | 13:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الصحية في بوتان، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

ونقل موقع صحيفة "كوينسيل" الوطنية في بوتان، عن السلطات الصحية قولها، إن الحالة تعود لسائح يبلغ من العمر 76 عاما قادم من الولايات المتحدة.

وأضاف أن المريض كان في جولة سياحية بالهند في الفترة بين 21 شباط الفائت و1 آذار الجاري، حيث بدأ رحلته من واشنطن بتاريخ 18 شباط.

وأوضح أن المريض كان بصحبة زوجته البالغة من العمر 59 عاما، وكان معهم على متن الطائرة التي قدموا بها بوتان 8 ركاب هنود.

وتقع بوتان في جنوب آسيا، في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا، يحدها من الجنوب والشرق والغرب جمهورية الهند، وإلى الشمال الصين.

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