تأجيل مباراة في دوري الصالات

2020/03/06 | 13:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /الغد برس:

أعلنت لجنة الصالات، اليوم الجمعة، عن تأجيل مباراة في الدوري الممتاز.

وذكر إعلام اللجنة، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بناء على الطلب المقدم من ادارة نادي مصافي الجنوب، قررت لجنة الصالات تأجيل مباراتهم امام مصافي الوسط".

وبين انه "لم يتم تحديد الموعد الجديد المفترض لإقامة المباراة من جديد".

وكان من المؤمل ان "تجري المباراة يوم غد لحساب الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة الصالات".

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