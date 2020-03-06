الشيخ علي يتهم الاحزاب الحاكمة باستغلال أزمة كورونا من أجل السرقة

2020/03/06 | 13:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وجه النائب فائق الشيخ علي، اتهاما للاحزاب الحاكمة وهيئاتهم الاقتصادية، باستغلال أزمة فيروس كورونا من أجل "سرقة" الأموال المخصصة للمدارس والمستشفيات والملاعب.وقال الشيخ علي في تدوينة على حسابه بتويتر، إن "أصحاب الهيئات الاقتصادية التابعة للأحزاب الحاكمة، المتواجدة بالوزارات ومؤسسات الدولة فرحون جدا ويقولون:الحمد لله..همزين إجتنه الگورونا..حتى كل تخصيصات المدارس والمستشفيات والملاعب تنزل بجيوبنا بحجة ممنوع التجمعات، وهالأيام جاي نهرب نفط براحتنا!".واختتم الشيخ علي تغريدته قائلا: "نحن في زمن حكم ميليشيا ابن سعد"، بحسب تعبيره.

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