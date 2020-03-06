تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في صربيا

2020/03/06 | 13:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الصحة الصربي زلاتيبور لونكار، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

وقال لونكار في بيان، ان "رجلا يبلغ من العمر 43 عاما تم اكتشاف اصابته بفيروس كورونا لتكون اول حالة تسجل في البلاد".

وأضاف ان "فيروس كورونا في جمهورية صربيا تحت السيطرة، وقد تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة".

هذا وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أيون ريان، يوم أمس الخميس، أنه حتى الآن، تم تسجيل حوالي 3.4 ألف حالة إصابة بـفيروس كورونا، في الاتحاد الأوروبي، بينها إصابات في سويسرا وبريطانيا وسان مارينو وموناكو، وأكثر الحالات في إيطاليا، أكثر من 2.5 ألف حالة.

هذا، وتجتاح عدوى فيروس كورونا الكثير من دول العالم، وبلغ عدد الوفيات في الصين وحدها أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما سجلت وفيات بسبب الفيروس في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وغيرها من الدول.

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